AGENDA · Essarts en Bocage
Scène ouverte 9 Août Danse Contemporaine Château des Essarts LES ESSARTS Essarts-en-Bocage
dimanche 9 août 2026 · LES ESSARTS · Essarts en Bocage
Informations pratiques
Essarts-en-Bocage
Scène ouverte 9 Août Danse Contemporaine Château des Essarts
LES ESSARTS 6 rue du Vieux Château Essarts en Bocage Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
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LES ESSARTS 6 rue du Vieux Château Essarts-en-Bocage 85140 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 62 10 43 contact@chateau-des-essarts.com
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English :
L’événement Scène ouverte 9 Août Danse Contemporaine Château des Essarts Essarts-en-Bocage a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts
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