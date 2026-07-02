Scène ouverte 2 Août Comédie Originale Château des Essarts LES ESSARTS Essarts-en-Bocage

dimanche 2 août 2026 · LES ESSARTS · Essarts en Bocage

Informations pratiques

Essarts-en-Bocage

Scène ouverte 2 Août Comédie Originale Château des Essarts

LES ESSARTS 6 rue du Vieux Château Essarts en Bocage Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

.

LES ESSARTS 6 rue du Vieux Château Essarts-en-Bocage 85140 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 62 10 43 contact@chateau-des-essarts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Scène ouverte 2 Août Comédie Originale Château des Essarts Essarts-en-Bocage a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts