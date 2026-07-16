BOUNDLESS – Cie KIAÏ, Place du Champ de Foire d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

BOUNDLESS – Cie KIAÏ 29 et 30 mai 2027 Place du Champ de Foire d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-29T22:30:00+02:00 – 2027-05-29T23:50:00+02:00

Fin : 2027-05-30T17:00:00+02:00 – 2027-05-30T18:20:00+02:00

Quatre acrobates évoluent autour d’une structure imposante composée de trois grands trampolines, de plateformes et de surfaces de projections vidéo. Leurs mouvements dialoguent avec les rythmes envoûtants de TURFU, duo musical perché sur un échafaudage, qui fusionne l’accordéon dansant et les pulsations électroniques. Inclassable et magnétique, TURFU se définit comme un mix de dark guinguette, techno champêtre et guinche-core. Le trampoline, la danse rebond, la musique live et l’image se répondent pour transformer l’espace urbain en une expérience collective et poétique. Dans un contexte social et culturel bousculé, Boundless revendique la place publique comme un territoire de liberté et de rassemblement, où l’art devient une énergie partagée et une invitation à dépasser les limites (boundless signifie « illimité »). À travers cette pièce, toute juste née, la Cie Kiaï s’installe sur le Champ de Foire d’Elbeuf avec l’envie de créer un événement fédérateur, accessible, qui offre à chacun.e une possibilité de « faire cité ».

Le samedi soir, dans la version nocturne, le mapping vidéo permettra d’amplifier l’immersion du public grâce à une transformation visuelle de l’espace. Le dimanche, le spectacle jouera de jour, dans une version adaptée, sans vidéo.

Ce spectacle comporte des effets stroboscopiques.

Place du Champ de Foire d’Elbeuf Pl. du Champ de Foire, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

CONCERT ACROBATIQUE • 1H20 / TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS