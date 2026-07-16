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AGENDA · Montaigu-Vendée

BOURSE AUX DISQUES Montaigu-Vendée

samedi 21 novembre 2026 · Montaigu-Vendée

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Ville
85600 Montaigu-Vendée
Département
Vendée
Tarif

Montaigu-Vendée

BOURSE AUX DISQUES

Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

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Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 6 17 90 15 43  djunbox@gmail.com

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English :

L’événement BOURSE AUX DISQUES Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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