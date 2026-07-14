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AGENDA · Montaigu-Vendée

TOURNOI PAYS DE MONTAIGU BASKET #21 Montaigu-Vendée

mercredi 26 août 2026 · Montaigu-Vendée

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Adresse
Rue du Fromenteau
Ville
85600 Montaigu-Vendée
Département
Vendée
Tarif

Montaigu-Vendée

TOURNOI PAYS DE MONTAIGU BASKET #21

Rue du Fromenteau Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29

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Rue du Fromenteau Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire   pmbasket@hotmail.com

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English :

L’événement TOURNOI PAYS DE MONTAIGU BASKET #21 Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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