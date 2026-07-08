AGENDA · Montaigu-Vendée
RANDONNEES MARCHE-TRAIL-VTT la Guyonnière Montaigu-Vendée
dimanche 30 août 2026 · la Guyonnière · Montaigu-Vendée
Informations pratiques
Montaigu-Vendée
RANDONNEES MARCHE-TRAIL-VTT
la Guyonnière Lieu-dit La Chausselière Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
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la Guyonnière Lieu-dit La Chausselière Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire amicalecycloguyonne@gmail.com
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English :
L’événement RANDONNEES MARCHE-TRAIL-VTT Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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