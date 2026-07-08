UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montaigu-Vendée

RANDONNEES MARCHE-TRAIL-VTT la Guyonnière Montaigu-Vendée

dimanche 30 août 2026 · la Guyonnière · Montaigu-Vendée

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
la Guyonnière
Adresse
Lieu-dit La Chausselière
Ville
85600 Montaigu-Vendée
Département
Vendée
Tarif

Montaigu-Vendée

RANDONNEES MARCHE-TRAIL-VTT

la Guyonnière Lieu-dit La Chausselière Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

  .

la Guyonnière Lieu-dit La Chausselière Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire   amicalecycloguyonne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement RANDONNEES MARCHE-TRAIL-VTT Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

À voir aussi à Montaigu-Vendée (Vendée)