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Bourse aux jouets Terves Bressuire

vendredi 6 novembre 2026 · Terves · Bressuire

Bourse aux jouets Terves Bressuire

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Terves
Adresse
Espace Trivis
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Bressuire

Bourse aux jouets

Terves Espace Trivis Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 19:30:00
fin : 2026-11-06 21:30:00

Date(s) :
2026-11-06 2026-11-07

Bourse aux jouets organisée par l’APE de Terves avec jouets, puériculture et vêtements de ski.   .

Terves Espace Trivis Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 44 51 86  bourseauxjouetsterves@gmail.com

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English : Bourse aux jouets

L’événement Bourse aux jouets Bressuire a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Bocage Bressuirais

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