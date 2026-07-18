AGENDA · Bressuire
Bourse aux jouets Terves Bressuire
vendredi 6 novembre 2026 · Terves · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Bourse aux jouets
Terves Espace Trivis Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 19:30:00
fin : 2026-11-06 21:30:00
Date(s) :
2026-11-06 2026-11-07
Bourse aux jouets organisée par l’APE de Terves avec jouets, puériculture et vêtements de ski. .
Terves Espace Trivis Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 44 51 86 bourseauxjouetsterves@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse aux jouets
L’événement Bourse aux jouets Bressuire a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Bressuire (Deux-Sèvres)
- La Guinguette du Château Danses de salon Château de Bressuire Bressuire 31 juillet 2026
- La Guinguette du Château Soirée Rock Swing et West Coast Swing Château de Bressuire Bressuire 1 août 2026
- Théâtre Jouons encore Logis de Puy Blain Bressuire 5 août 2026
- La Guinguette du Château Danses de salon Château de Bressuire Bressuire 7 août 2026
- Marché des Producteurs de Pays Prairie du Château Bressuire 21 août 2026