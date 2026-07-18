Bourse aux jouets Terves Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Bourse aux jouets

Terves Espace Trivis Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:30:00

fin : 2026-11-06 21:30:00

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07

Bourse aux jouets organisée par l’APE de Terves avec jouets, puériculture et vêtements de ski. .

Terves Espace Trivis Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 44 51 86 bourseauxjouetsterves@gmail.com

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English : Bourse aux jouets

L’événement Bourse aux jouets Bressuire a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Bocage Bressuirais