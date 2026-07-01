Marché des Producteurs de Pays Prairie du Château Bressuire
vendredi 21 août 2026 · Prairie du Château · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Marché des Producteurs de Pays
Prairie du Château 5 Rue du Château Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Comme chaque année, la Ville de Bressuire, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres, accueille le Marché des producteurs de pays, dans la prairie du Château de Bressuire.
Apportez vos couverts, assiettes, verres (non jetables) et votre bonne humeur et vous passerez une soirée conviviale et agréable. .
Prairie du Château 5 Rue du Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 service.evenementiel@ville-bressuire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché des Producteurs de Pays
L’événement Marché des Producteurs de Pays Bressuire a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Bressuire (Deux-Sèvres)
- Musée de Bressuire Atelier Imagine ton château-fort Place de l’hôtel de ville Bressuire 9 juillet 2026
- Visites nocturnes Château de Bressuire Rendez-vous à l’Office de Tourisme Bressuire 9 juillet 2026
- Le Tour 79 Bressuire La Fôret-sur-Sèvre Bressuire 11 juillet 2026
- Randonnée pédestre Bressuire 14 juillet 2026
- Musée de Bressuire Atelier L’argile en folie Place de l’hôtel de ville Bressuire 16 juillet 2026