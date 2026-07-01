Marché des Producteurs de Pays Prairie du Château Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Marché des Producteurs de Pays

Prairie du Château 5 Rue du Château Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Comme chaque année, la Ville de Bressuire, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres, accueille le Marché des producteurs de pays, dans la prairie du Château de Bressuire.

Apportez vos couverts, assiettes, verres (non jetables) et votre bonne humeur et vous passerez une soirée conviviale et agréable. .

Prairie du Château 5 Rue du Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 service.evenementiel@ville-bressuire.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays

L’événement Marché des Producteurs de Pays Bressuire a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Bocage Bressuirais