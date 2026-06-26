Soirée jeux avec Dé en Bulles Vélodrome Bressuire
Soirée jeux avec Dé en Bulles Vélodrome Bressuire mardi 25 août 2026.
Bressuire
Soirée jeux avec Dé en Bulles
Vélodrome Boulevard Lescure Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25 20:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Soirée jeux avec Dé en Bulles, organisée par le CSC de Bressuire. .
Vélodrome Boulevard Lescure Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 32 22 cosette.famille@cscbressuire.fr
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English : Soirée jeux avec Dé en Bulles
L’événement Soirée jeux avec Dé en Bulles Bressuire a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bocage Bressuirais
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