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Soirée jeux avec Dé en Bulles Vélodrome Bressuire

Soirée jeux avec Dé en Bulles Vélodrome Bressuire

Soirée jeux avec Dé en Bulles Vélodrome Bressuire mardi 25 août 2026.

Lieu
Vélodrome
Adresse
Boulevard Lescure
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
Gratuit

Bressuire

Soirée jeux avec Dé en Bulles

Vélodrome Boulevard Lescure Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25 20:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Soirée jeux avec Dé en Bulles, organisée par le CSC de Bressuire.   .

Vélodrome Boulevard Lescure Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 32 22  cosette.famille@cscbressuire.fr

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English : Soirée jeux avec Dé en Bulles

L’événement Soirée jeux avec Dé en Bulles Bressuire a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bocage Bressuirais

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