La Guinguette du Château Karaoké et DJ set Château de Bressuire Bressuire
samedi 22 août 2026 · Château de Bressuire · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
La Guinguette du Château Karaoké et DJ set
Château de Bressuire 5 Rue du Château Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Du 24 juillet au 29 août 2026, le Château de Bressuire accueillera la Guinguette du Château. Organisées par les associations bressuiraises, ces soirées estivales proposeront un programme varié mêlant danse, musique, jeux et animations dans un cadre convivial. Entrée libre et gratuite, avec buvette et restauration sur place. Un rendez-vous incontournable pour profiter de l’été à Bressuire en famille ou entre amis.
Karaoké et DJ set par Boc’Hall. .
Château de Bressuire 5 Rue du Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 80 mairie@ville-bressuire.fr
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English : La Guinguette du Château Karaoké et DJ set
L’événement La Guinguette du Château Karaoké et DJ set Bressuire a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Bocage Bressuirais
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