Apéro-concert Les Maudits Tervais La Ferme aux Ânesses Bressuire dimanche 23 août 2026.

Bressuire

Apéro-concert Les Maudits Tervais

La Ferme aux Ânesses 2 La Bellardière Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Apéro-concert avec le groupe Les Maudits Tervais. .

La Ferme aux Ânesses 2 La Bellardière Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 43 42 46 lafermeauxanesses@gmail.com

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English : Apéro-concert Les Maudits Tervais

L’événement Apéro-concert Les Maudits Tervais Bressuire a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bocage Bressuirais