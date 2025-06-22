Apéro-concert Les Maudits Tervais La Ferme aux Ânesses Bressuire
Apéro-concert Les Maudits Tervais La Ferme aux Ânesses Bressuire dimanche 23 août 2026.
Bressuire
Apéro-concert Les Maudits Tervais
La Ferme aux Ânesses 2 La Bellardière Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Apéro-concert avec le groupe Les Maudits Tervais. .
La Ferme aux Ânesses 2 La Bellardière Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 43 42 46 lafermeauxanesses@gmail.com
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English : Apéro-concert Les Maudits Tervais
L’événement Apéro-concert Les Maudits Tervais Bressuire a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bocage Bressuirais
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