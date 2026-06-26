Course d’orientation Centre Socio-Culturel Bressuire

Bressuire

Course d’orientation

Centre Socio-Culturel 17 Rue du Général Leclerc Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Course d’orientation en partenariat avec Kapt Animation dans le quartier Valette.

À partir de 7 ans en équipe de 2-3 personnes.

Départ entre 18h et 19h.

Sur inscription auprès du CSC. .

Centre Socio-Culturel 17 Rue du Général Leclerc Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 32 22 cosette.famille@cscbressuire.fr

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English : Course d’orientation

L’événement Course d’orientation Bressuire a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bocage Bressuirais