Course d’orientation Centre Socio-Culturel Bressuire
Course d’orientation Centre Socio-Culturel Bressuire mercredi 26 août 2026.
Bressuire
Course d’orientation
Centre Socio-Culturel 17 Rue du Général Leclerc Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Course d’orientation en partenariat avec Kapt Animation dans le quartier Valette.
À partir de 7 ans en équipe de 2-3 personnes.
Départ entre 18h et 19h.
Sur inscription auprès du CSC. .
Centre Socio-Culturel 17 Rue du Général Leclerc Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 32 22 cosette.famille@cscbressuire.fr
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English : Course d’orientation
L’événement Course d’orientation Bressuire a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bocage Bressuirais
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