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Course d’orientation Centre Socio-Culturel Bressuire

Course d’orientation Centre Socio-Culturel Bressuire

Course d’orientation Centre Socio-Culturel Bressuire mercredi 26 août 2026.

Lieu
Centre Socio-Culturel
Adresse
17 Rue du Général Leclerc
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
Gratuit

Bressuire

Course d’orientation

Centre Socio-Culturel 17 Rue du Général Leclerc Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Course d’orientation en partenariat avec Kapt Animation dans le quartier Valette.
À partir de 7 ans en équipe de 2-3 personnes.
Départ entre 18h et 19h.
Sur inscription auprès du CSC.   .

Centre Socio-Culturel 17 Rue du Général Leclerc Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 32 22  cosette.famille@cscbressuire.fr

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English : Course d’orientation

L’événement Course d’orientation Bressuire a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bocage Bressuirais

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