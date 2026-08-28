Bourse aux jouets Lesmont
dimanche 8 novembre 2026 · Lesmont
Informations pratiques
Lesmont
Bourse aux jouets
2 place de la Libération Lesmont Aube
Tarif : – – Eur
2
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Le Comité des fêtes organise sa première bourse aux jouets ! Venez faire de bonnes affaires avant Noël ! Vêtements, matériels, mobiliers, jeux… Venez vider vos placards ou au contraire les remplir à petits prix.
Réservation avant le 3 novembre pour les exposants.
Sur place, profitez de boissons chaudes et froides ainsi que de gâteaux faits maison ! 2 .
2 place de la Libération Lesmont 10500 Aube Grand Est +33 6 01 10 79 97 comitedesfetes.lesmont@gmail.com
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English :
L’événement Bourse aux jouets Lesmont a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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