Informations pratiques

Lesmont

Bourse aux jouets

2 place de la Libération Lesmont Aube

Tarif : – – Eur

2

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 09:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Le Comité des fêtes organise sa première bourse aux jouets ! Venez faire de bonnes affaires avant Noël ! Vêtements, matériels, mobiliers, jeux… Venez vider vos placards ou au contraire les remplir à petits prix.

Réservation avant le 3 novembre pour les exposants.

Sur place, profitez de boissons chaudes et froides ainsi que de gâteaux faits maison ! 2 .

2 place de la Libération Lesmont 10500 Aube Grand Est +33 6 01 10 79 97 comitedesfetes.lesmont@gmail.com

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English :

L’événement Bourse aux jouets Lesmont a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne