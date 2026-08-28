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AGENDA · Lesmont

Bourse aux jouets Lesmont

dimanche 8 novembre 2026 · Lesmont

Bourse aux jouets Lesmont

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
2 place de la Libération
Ville
10500 Lesmont
Département
Aube
Tarif
2 Gratuit

Lesmont

Bourse aux jouets

2 place de la Libération Lesmont Aube

Tarif : – – Eur
2
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :
2026-11-08

Le Comité des fêtes organise sa première bourse aux jouets ! Venez faire de bonnes affaires avant Noël ! Vêtements, matériels, mobiliers, jeux… Venez vider vos placards ou au contraire les remplir à petits prix.

Réservation avant le 3 novembre pour les exposants.

Sur place, profitez de boissons chaudes et froides ainsi que de gâteaux faits maison ! 2  .

2 place de la Libération Lesmont 10500 Aube Grand Est +33 6 01 10 79 97  comitedesfetes.lesmont@gmail.com

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English :

L’événement Bourse aux jouets Lesmont a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

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