Vide puériculture Lesmont
Vide puériculture Lesmont samedi 10 octobre 2026.
Vide puériculture
2 place de la Libération Lesmont Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Le Comité des fêtes de Lesmont organise son vide puériculture de printemps !
Vêtements, matériels , mobiliers, jeux… Venez vider vos placards ou au contraire les remplir à petit prix !
Attention, si vous souhaitez exposer, les places sont limitées vous devrez vous inscrire au préalable. .
2 place de la Libération Lesmont 10500 Aube Grand Est +33 6 01 10 79 97 comitedesfetes.lesmont@gmail.com
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English :
L’événement Vide puériculture Lesmont a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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