Lesmont

Marché de producteurs

3 Rue de la Halle Lesmont Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Envie de faire le plein de produits locaux ? Rendez-vous au marché de producteurs de Lesmont ! Chaque dernier vendredi du mois, quelques producteurs vous proposent leurs bons produits de la ferme.

Sur place, retrouvez

– Le bar à champagne mis en place par le comité des fêtes

– Les pizzas du Camion jaune

– Des producteurs du coin du miel, des légumes, des oeufs de poules élevées en plein air… Rendez-vous sur la page Facebook du comité des fêtes pour connaître la liste des producteurs présents pour cette édition.

Rendez-vous sous la halle pour allier saveurs et convivialité ! .

3 Rue de la Halle Lesmont 10500 Aube Grand Est +33 6 31 19 30 80 comitedesfetes.lesmont@gmail.com

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English :

L’événement Marché de producteurs Lesmont a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne