Lesmont’s Festival Lesmont

C’est le retour du Lesmont’s Festival ! Réservez votre week-end, la halle va trembler !

La fête de Lesmont c’est de la convivialité, de la bonne humeur, et toutes les générations mélangées, le tout sous le signe de la musique avec des concerts gratuits et un peu de folie.

Au programme, une multitude d’animations sont prévues

* Le 31 juillet La Compagnie Sang-Mêlés proposera le spectacle Novastella en nocturne et en extérieur dans le parc de la Mairie. Cette création littéraire, musicale et visuelle porte la réflexion sur la place de l’humain dans l’univers, mêlant créativité, art, écologie et philosophie. Inscription obligatoire participation consciente (prix libre).

* Le 1er août

– À 10h, partez pour une balade d’initiation à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales avec Julie Fées des Bois. 15€/personne sur réservation au 07 83 84 22 29.

– Soirée Concert de Californication, le tribute de Red Hot Chilli Peppers avec 4 musiciens débutera la soirée du samedi pour un concert d’1h30. Un set dynamique avec des musiciens de grande qualité. Une relation avec le public simple et sans prise de tête pour que tout le monde passe un super moment. Il sera suivi par le groupe 100 pour sang composé de 14 musiciens sur scène. Le groupe offre une expérience sonore riche section rythmique percutante, claviers, guitares, cuivres éclatants, harmonica, et trois choristes fidèles à l’esprit des grands concerts de Johnny Hallyday. Un concert unique d’environ 2h30 sans imitation ni caricature ! La soirée se terminera avec Kipetrovichi (Joli Falzar and co.). Déjà venu mettre le feu en 2023, la joyeuse bande de 6 musiciens revient avec un nouveau répertoire de reprises déjantées issu d’un cocktail maison détonnant.

* Le 2 août Consacré à la convivialité avec le traditionnel vide-grenier, le marché artisanal et la fête foraine. L’animation de la journée sera assurée par les Archers du Briennois avec une initiation au tir à l’arc, l’association ICAVAL avec de la voltige équestre et la fanfare la BiMM reviendra fouler les rues de Lesmont pour faire danser les amateurs. Enfin, des animations pour les enfants seront mises en place (déambulation de mascotte, jeux en bois…). Timeless, groupe amateur de reprise de rock, viendra clôturer le week-end avec un concert sous la halle.

Un événement festif à ne pas manquer !

