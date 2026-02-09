Lesmont

Fête de la musique à Lesmont

Halle Lesmont Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À l’occasion de la fête de la musique, le Comité des fêtes de Lesmont vous invite à passer une soirée de folie ! Venez vous amusez sous la halle de Lesmont !

Un DJ mettra l’ambiance avec des mixtapes maisons.

Côté buvette et restauration, vous pourrez compter sur le Comité des Fêtes et déguster les pizzas authentiques du Camion Jaune.

Venez nombreux en profiter, c’est gratuit (restauration et buvette payantes) !

#FêtedelaMusique2026 .

Halle Lesmont 10500 Aube Grand Est +33 6 50 71 96 46 comitedesfetes.lesmont@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la musique à Lesmont Lesmont a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne