Marché de producteurs Lesmont
Marché de producteurs Lesmont vendredi 26 juin 2026.
Lesmont
Marché de producteurs
3 Rue de la Halle Lesmont Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26 20:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Envie de faire le plein de produits locaux ? Rendez-vous au marché de producteurs de Lesmont ! Chaque dernier vendredi du mois, quelques producteurs vous proposent leurs bons produits de la ferme.
Sur place, retrouvez
– Le bar à champagne du comité des fêtes
– Les pizzas du Camion jaune
– Des producteurs du coin du miel, des légumes, des oeufs de poules élevées en plein air… Rendez-vous sur la page Facebook du comité des fêtes pour connaître la liste des producteurs présents pour cette édition.
Rendez-vous sous la halle pour allier saveurs et convivialité ! .
3 Rue de la Halle Lesmont 10500 Aube Grand Est +33 6 31 19 30 80 comitedesfetes.lesmont@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché de producteurs Lesmont a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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