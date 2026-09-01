Concours de belote Lesmont
samedi 26 septembre 2026 · Lesmont
Informations pratiques
Lesmont
Concours de belote
Salle des fêtes Lesmont Aube
Tarif : – – Eur
10
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Vous aimez la belote ? Venez défier vos adversaires au cours du concours organisé par le comité des fêtes de Lesmont ainsi que l’association La Bonne équipe ! Ici, pas de perdant ni de gagnant chaque participant repartira avec un lot de la super boucherie Kesslick de Chalette-sur-Voire ! Une chose est sûre l’après-midi sera conviviale !
Buvette et gâteaux faits maison sur place. Ouverture des portes dès 13h30. 10 .
Salle des fêtes Lesmont 10500 Aube Grand Est +33 6 32 23 11 64 comitedesfetes.lesmont@gmail.com
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English :
L’événement Concours de belote Lesmont a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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