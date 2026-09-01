Informations pratiques

Lesmont

Concours de belote

Salle des fêtes Lesmont Aube

Tarif : – – Eur

10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Vous aimez la belote ? Venez défier vos adversaires au cours du concours organisé par le comité des fêtes de Lesmont ainsi que l’association La Bonne équipe ! Ici, pas de perdant ni de gagnant chaque participant repartira avec un lot de la super boucherie Kesslick de Chalette-sur-Voire ! Une chose est sûre l’après-midi sera conviviale !

Buvette et gâteaux faits maison sur place. Ouverture des portes dès 13h30. 10 .

Salle des fêtes Lesmont 10500 Aube Grand Est +33 6 32 23 11 64 comitedesfetes.lesmont@gmail.com

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English :

L’événement Concours de belote Lesmont a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne