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AGENDA · Saint-Félix-de-Sorgues

Bourse aux Jouets & Marché de Noël Saint-Félix-de-Sorgues

dimanche 8 novembre 2026 · Saint-Félix-de-Sorgues

Bourse aux Jouets & Marché de Noël Saint-Félix-de-Sorgues

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Ville
12400 Saint-Félix-de-Sorgues
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Félix-de-Sorgues

Bourse aux Jouets & Marché de Noël

Saint-Félix-de-Sorgues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Préparez les fêtes de fin d’année dans une ambiance chaleureuse !
Venez chiner jouets, décorations et idées cadeaux tout en découvrant les créations et produits proposés à l’occasion du Marché de Noël. Une journée conviviale pour petits et grands.   .

Saint-Félix-de-Sorgues 12400 Aveyron Occitanie  

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English :

Get ready for the end-of-year celebrations in a warm and welcoming atmosphere!

L’événement Bourse aux Jouets & Marché de Noël Saint-Félix-de-Sorgues a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)