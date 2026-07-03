Informations pratiques

Saint-Félix-de-Sorgues

Bourse aux Jouets & Marché de Noël

Saint-Félix-de-Sorgues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Préparez les fêtes de fin d’année dans une ambiance chaleureuse !

Venez chiner jouets, décorations et idées cadeaux tout en découvrant les créations et produits proposés à l’occasion du Marché de Noël. Une journée conviviale pour petits et grands. .

Saint-Félix-de-Sorgues 12400 Aveyron Occitanie

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English :

Get ready for the end-of-year celebrations in a warm and welcoming atmosphere!

L’événement Bourse aux Jouets & Marché de Noël Saint-Félix-de-Sorgues a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)