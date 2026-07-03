Bourse aux Jouets & Marché de Noël Saint-Félix-de-Sorgues
dimanche 8 novembre 2026 · Saint-Félix-de-Sorgues
Informations pratiques
Saint-Félix-de-Sorgues
Bourse aux Jouets & Marché de Noël
Saint-Félix-de-Sorgues Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Préparez les fêtes de fin d’année dans une ambiance chaleureuse !
Venez chiner jouets, décorations et idées cadeaux tout en découvrant les créations et produits proposés à l’occasion du Marché de Noël. Une journée conviviale pour petits et grands. .
Saint-Félix-de-Sorgues 12400 Aveyron Occitanie
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English :
Get ready for the end-of-year celebrations in a warm and welcoming atmosphere!
L’événement Bourse aux Jouets & Marché de Noël Saint-Félix-de-Sorgues a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)