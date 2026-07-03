Informations pratiques

Saint-Félix-de-Sorgues

Concert de la Chorale Passacaille

Saint-Félix-de-Sorgues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

La Chorale Passacaille vous propose une soirée musicale dans le cadre exceptionnel de l’église de Saint-Félix. Un moment de partage et d’émotion à ne pas manquer.

Participation libre au chapeau, suivie du traditionnel verre de l’amitié. .

Saint-Félix-de-Sorgues 12400 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Passacaille Choir invites you to a musical evening in the exceptional setting of the Church of Saint-Félix. A moment of togetherness and emotion—not to be missed.

L’événement Concert de la Chorale Passacaille Saint-Félix-de-Sorgues a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)