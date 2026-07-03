Concert de la Chorale Passacaille Saint-Félix-de-Sorgues
samedi 17 octobre 2026 · Saint-Félix-de-Sorgues
Informations pratiques
Saint-Félix-de-Sorgues
Concert de la Chorale Passacaille
Saint-Félix-de-Sorgues Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
La Chorale Passacaille vous propose une soirée musicale dans le cadre exceptionnel de l’église de Saint-Félix. Un moment de partage et d’émotion à ne pas manquer.
Participation libre au chapeau, suivie du traditionnel verre de l’amitié. .
Saint-Félix-de-Sorgues 12400 Aveyron Occitanie
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English :
The Passacaille Choir invites you to a musical evening in the exceptional setting of the Church of Saint-Félix. A moment of togetherness and emotion—not to be missed.
L’événement Concert de la Chorale Passacaille Saint-Félix-de-Sorgues a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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