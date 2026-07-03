Concert de la Noël Saint-Félix-de-Sorgues
jeudi 24 décembre 2026 · Saint-Félix-de-Sorgues
Informations pratiques
Saint-Félix-de-Sorgues
Concert de la Noël
Saint-Félix-de-Sorgues Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-24
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-12-24
Retrouvez la magie de Noël lors des traditionnels chants interprétés avec la participation des villageois.
Un moment simple, chaleureux et familial pour célébrer ensemble la veille de Noël. .
Saint-Félix-de-Sorgues 12400 Aveyron Occitanie
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English :
Experience the magic of Christmas through traditional carols sung by the villagers.
L’événement Concert de la Noël Saint-Félix-de-Sorgues a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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