UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Félix-de-Sorgues

Concert de la Noël Saint-Félix-de-Sorgues

jeudi 24 décembre 2026 · Saint-Félix-de-Sorgues

Concert de la Noël Saint-Félix-de-Sorgues

Informations pratiques

Début
jeudi 24 décembre 2026
Fin
jeudi 24 décembre 2026
Ville
12400 Saint-Félix-de-Sorgues
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Félix-de-Sorgues

Concert de la Noël

Saint-Félix-de-Sorgues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-24
fin : 2026-12-24

Date(s) :
2026-12-24

Retrouvez la magie de Noël lors des traditionnels chants interprétés avec la participation des villageois.
Un moment simple, chaleureux et familial pour célébrer ensemble la veille de Noël.   .

Saint-Félix-de-Sorgues 12400 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience the magic of Christmas through traditional carols sung by the villagers.

L’événement Concert de la Noël Saint-Félix-de-Sorgues a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Saint-Félix-de-Sorgues (Aveyron)