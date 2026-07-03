Informations pratiques

Saint-Félix-de-Sorgues

Concert de la Noël

Saint-Félix-de-Sorgues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-24

fin : 2026-12-24

Date(s) :

2026-12-24

Retrouvez la magie de Noël lors des traditionnels chants interprétés avec la participation des villageois.

Un moment simple, chaleureux et familial pour célébrer ensemble la veille de Noël. .

Saint-Félix-de-Sorgues 12400 Aveyron Occitanie

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English :

Experience the magic of Christmas through traditional carols sung by the villagers.

L’événement Concert de la Noël Saint-Félix-de-Sorgues a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)