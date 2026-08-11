Informations pratiques

Sainte-Foy-de-Peyrolières

BOURSE AUX JOUETS

DANS LE VILLAGE Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05

Bourse aux jouets, Les Fidésiades

les 5 & 6 décembre .

DANS LE VILLAGE Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Toy Swap, Les Fid%E9siades

L’événement BOURSE AUX JOUETS Sainte-Foy-de-Peyrolières a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE