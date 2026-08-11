UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Foy-de-Peyrolières

BOURSE AUX JOUETS Sainte-Foy-de-Peyrolières

samedi 5 décembre 2026 · Sainte-Foy-de-Peyrolières

BOURSE AUX JOUETS Sainte-Foy-de-Peyrolières

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Adresse
DANS LE VILLAGE
Ville
31470 Sainte-Foy-de-Peyrolières
Département
Haute-Garonne
Tarif

Sainte-Foy-de-Peyrolières

BOURSE AUX JOUETS

DANS LE VILLAGE Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-05

Bourse aux jouets, Les Fidésiades
les 5 & 6 décembre   .

DANS LE VILLAGE Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Toy Swap, Les Fid%E9siades

L’événement BOURSE AUX JOUETS Sainte-Foy-de-Peyrolières a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Sainte-Foy-de-Peyrolières (Haute-Garonne)