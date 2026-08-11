Informations pratiques

Sainte-Foy-de-Peyrolières

CONCOURS PÉTANQUE

BOULODROME Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 22:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Concours Pétanque

CZC homme et femme .

BOULODROME Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pétanque competition

L’événement CONCOURS PÉTANQUE Sainte-Foy-de-Peyrolières a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE