Informations pratiques

Sainte-Foy-de-Peyrolières

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918

PLACE HENRI DUNANT Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 10:30:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

La commémoration du 11 novembre 1918 se déroulera le

jeudi 12 novembre

départ à 10h30 de la place Henri Dunant

Suivie d’un vin d’honneur .

PLACE HENRI DUNANT Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The commemoration of November 11, 1918, will take place on

Thursday, November 12

L’événement COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 Sainte-Foy-de-Peyrolières a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE