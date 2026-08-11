COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 Sainte-Foy-de-Peyrolières
jeudi 12 novembre 2026 · Sainte-Foy-de-Peyrolières
Informations pratiques
Sainte-Foy-de-Peyrolières
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
PLACE HENRI DUNANT Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 10:30:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
La commémoration du 11 novembre 1918 se déroulera le
jeudi 12 novembre
départ à 10h30 de la place Henri Dunant
Suivie d’un vin d’honneur .
PLACE HENRI DUNANT Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The commemoration of November 11, 1918, will take place on
Thursday, November 12
L’événement COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 Sainte-Foy-de-Peyrolières a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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