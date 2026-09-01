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AGENDA · Camiers

Bourse aux livres Camiers

dimanche 27 septembre 2026 · Camiers

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Camiers
Ville
62176 Camiers
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Camiers

Bourse aux livres

Camiers Camiers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Bourse aux livres petits prix, grandes découvertes !
Rendez-vous à la salle Ste Gabrielle à Camiers. Manifestation organisée par l’association AL Camiers.   .

Camiers Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 95 68  officedetourisme@camiers.fr

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English :

L’événement Bourse aux livres Camiers a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Camiers-Sainte Cécile

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