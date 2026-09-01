Informations pratiques

Camiers

Bourse aux livres

Camiers Camiers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Bourse aux livres petits prix, grandes découvertes !

Rendez-vous à la salle Ste Gabrielle à Camiers. Manifestation organisée par l’association AL Camiers. .

Camiers Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 95 68 officedetourisme@camiers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bourse aux livres Camiers a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Camiers-Sainte Cécile