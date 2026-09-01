AGENDA · Camiers
Bourse aux livres Camiers
dimanche 27 septembre 2026 · Camiers
Informations pratiques
Camiers
Bourse aux livres
Camiers Camiers Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Bourse aux livres petits prix, grandes découvertes !
Rendez-vous à la salle Ste Gabrielle à Camiers. Manifestation organisée par l’association AL Camiers. .
Camiers Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 95 68 officedetourisme@camiers.fr
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English :
L’événement Bourse aux livres Camiers a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Camiers-Sainte Cécile
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