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AGENDA · La Ferté-Bernard

Bourse aux livres, disques, films, jeux d’occasion Rue Alfred Marchand La Ferté-Bernard

samedi 5 septembre 2026 · Rue Alfred Marchand · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Alfred Marchand
Adresse
Médiathèque Jean d'Ormesson
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Bourse aux livres, disques, films, jeux d’occasion

Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Des emplacements gratuits sont disponibles pour les personnes souhaitant y participer,
l’inscription se fait à la médiathèque. Pour plus d’informations 02 43 93 24 44   .

Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 24 44 

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English :

L’événement Bourse aux livres, disques, films, jeux d’occasion La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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