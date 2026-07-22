Bourse aux livres, disques, films, jeux d’occasion Rue Alfred Marchand La Ferté-Bernard
samedi 5 septembre 2026 · Rue Alfred Marchand · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Bourse aux livres, disques, films, jeux d’occasion
Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Des emplacements gratuits sont disponibles pour les personnes souhaitant y participer,
l’inscription se fait à la médiathèque. Pour plus d’informations 02 43 93 24 44 .
Rue Alfred Marchand Médiathèque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 24 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bourse aux livres, disques, films, jeux d’occasion La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à La Ferté-Bernard (Sarthe)
- Jeudi de l’Eté La Ferté-Bernard 30 juillet 2026
- Permanence conviviale LGBTI+ La Ferté-Bernard 31 juillet 2026
- Balade à poney La Ferté-Bernard 2 août 2026
- Jeudi de l’Eté La Ferté-Bernard 6 août 2026
- Visite Le Vitrail à La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 7 août 2026