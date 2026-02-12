Bourse aux oiseaux exotiques Espace Culturel du Clouzy Longeville-sur-Mer

Longeville-sur-Mer

Bourse aux oiseaux exotiques

Espace Culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

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Espace Culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 10 84 63 96 aocv85@outlook.com

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English :

L’événement Bourse aux oiseaux exotiques Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral