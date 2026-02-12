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Bourse aux oiseaux exotiques Espace Culturel du Clouzy Longeville-sur-Mer

Bourse aux oiseaux exotiques Espace Culturel du Clouzy Longeville-sur-Mer samedi 22 août 2026.

Lieu : Espace Culturel du Clouzy

Adresse : Chemin des grands champs

Ville : 85560 Longeville-sur-Mer

Département : Vendée

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Longeville-sur-Mer

Bourse aux oiseaux exotiques

Espace Culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23

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Espace Culturel du Clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 10 84 63 96  aocv85@outlook.com

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English :

L’événement Bourse aux oiseaux exotiques Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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