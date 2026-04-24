Bourse aux plantes 2026 Rue Rudolph Nureev Bergerac
Bourse aux plantes 2026 Rue Rudolph Nureev Bergerac samedi 2 mai 2026.
Bergerac
Bourse aux plantes 2026
Rue Rudolph Nureev Aux Jardins du Coeur Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 08:30:00
fin : 2026-05-02 13:00:00
Date(s) :
2026-05-02
L’association Héliantis Humanis et l’antenne bergeracoise de la Ligue contre le cancer 24 organisent aux Jardins du Coeur à Bergerac une bourse aux plantes au bénéfice de la Ligue contre le cancer Dordogne, des Jardins du Coeur de Bergerac qui nous accueillent sur leur site .
Les jardiniers solidaires fournissent les végétaux, les visiteurs choisissent et repartent avec des plantes en contrepartie d’un don de 1, 2 ou euros minimum le plant (selon catégorie).
On y trouvera plantes aromatiques, plants de légumes, plantes mellifères, arbustes, quelques plants de légumes anciens et exotiques, des plants pour le jardin d’agrément…
Le troc de plantes est possible de 8h30 à 10 h dans la limite de 5 plants.
La bourse aux plantes est réservée aux jardiniers amateurs. La participation à la bourse aux plantes est gratuite. .
Rue Rudolph Nureev Aux Jardins du Coeur Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 61 97 87 infos@heliantishumains.fr
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English : Bourse aux plantes 2026
L’événement Bourse aux plantes 2026 Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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