Bourse aux plantes Verrières
Bourse aux plantes Verrières samedi 2 mai 2026.
Verrières
Bourse aux plantes
Ferme de la Binette Verrières Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02 22:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Tout public
Bourse aux plantes, spectacle de la troupe des Ch’Lac et projection du film la belle verte à la ferme de la Binette .
Ferme de la Binette Verrières 51800 Marne Grand Est +33 6 66 91 09 51
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English : Bourse aux plantes
L’événement Bourse aux plantes Verrières a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
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