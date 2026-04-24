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Bourse aux plantes Verrières

Bourse aux plantes Verrières samedi 2 mai 2026.

Adresse : Ferme de la Binette

Ville : 51800 Verrières

Département : Marne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Verrières

Bourse aux plantes

Ferme de la Binette Verrières Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Tout public
Bourse aux plantes, spectacle de la troupe des Ch’Lac et projection du film la belle verte à la ferme de la Binette   .

Ferme de la Binette Verrières 51800 Marne Grand Est +33 6 66 91 09 51 

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English : Bourse aux plantes

L’événement Bourse aux plantes Verrières a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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