BOURSE AUX PLANTS 2026 OASIS DE POULART Rieumes

Rieumes

BOURSE AUX PLANTS 2026

OASIS DE POULART 140 Avenue de la Forêt Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

LA BOURSE AUX PLANTS constitue un espace de rencontre entre jardiniers amateurs et professionnels. Il est possible d’y faire des échanges, trocs, dons de semences, de boutures, de plants, de bons conseils. Des maraîchers professionnels bio sont présents pour vendre des plants de saison.

Le Dimanche 17 mai 2026 à l’Oasis de Poul’Art se tiendra la 4ème Bourse aux Plants et aux Semences. Il s’agit d’un espace collaboratif de dons, trocs, échanges de semences, plants, boutures et bons conseils. La Bourse aux Plants est enrichie par des stands d’artisans locaux, et une guinguette pour la restauration et la buvette. Des animations ponctuent la journée.

L’Oasis de Poul’Art rassemble des entrepreneurs et des bénévoles investis dans la cause écologique et la mise en œuvre de modes de vie durables, respectueux du vivant. Par l’autonomie alimentaire, l’artisanat, l’éducation, l’accueil, elle propose un espace de collaboration et de concertation pour anticiper sur les grandes crises économiques, écologiques et sociales à venir.

La Bourse au plants permet de soutenir le lien social et la solidarité entre citoyens consacrés au travail de la terre, du potager, des espaces paysagers, ainsi qu’à divers moyens d’augmenter notre autonomie quotidienne. .

OASIS DE POULART 140 Avenue de la Forêt Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 29 40 41 56 sophie@oasisdepoulart.org

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English :

LA BOURSE AUX PLANTS is a meeting place for amateur and professional gardeners. You can exchange, barter or donate seeds, cuttings, seedlings and good advice. Professional organic market gardeners are on hand to sell seasonal seedlings.

L’événement BOURSE AUX PLANTS 2026 Rieumes a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE