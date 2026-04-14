Bourse aux végétaux, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Bourse aux végétaux Samedi 25 avril, 10h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Entré libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Le printemps arrive, il est temps de penser au jardin ! Venez échanger vos boutures, vos semis et vos graines.

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Bourse aux végétaux