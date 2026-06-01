Bourse aux vélos Salle des fêtes Audrix

Audrix

Bourse aux vélos

Salle des fêtes Route de Saint-Chamassy Audrix Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

10h-17h bourse aux vélos (VTT, VAE, enfants, accessoires). 8h -10h dépôt des vélos, draisiennes, accessoires. Renseignement auprès de la Communauté de Communes Vallée de l’Homme. Gratuit

Vous avez un vélo qui prend la poussière au garage ? inutilisé ? Devenu trop petit ?

Vendez-le lors de la bourse aux vélos proposée par la Communauté de Communes Vallée de l’Homme.

En 2025, près de 30 vélos proposés à la vente ont trouvé un acheteur. Pourquoi pas le vôtre ?

Dépôt de 8h à 10h apportez vos vélos, draisiennes et accessoires en bon état que vous voulez vendre.

Achat de 10h à 17h venez tester et trouver votre nouveau vélo à petit prix (VTT, VEA, enfants, accessoires)

Retrait à partir de 16h paiement du matériel vendu et retrait du matériel invendu .

Salle des fêtes Route de Saint-Chamassy Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 70 70 contact@cc-vh.fr

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English : Bourse aux vélos

10am 5pm: bike fair (mountain bikes, VAEs, children’s bikes, accessories). 8am-10am: drop-off point for bikes, buggies and accessories. Information from Communauté de Communes Vallée de l’Homme. Free

L’événement Bourse aux vélos Audrix a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère