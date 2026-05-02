Bourse aux vélos, Bram, square Simon, Bram

Bourse aux vélos Samedi 2 mai, 09h00 Bram, square Simon Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00

Venez vendre ou échanger vos vélos d’occasion

Réservé aux particuliers

Contrôle : les vélos proposés à la vente ou à l’échange feront préalablement l’objet d’une vérification technique gratuite afin d’établir une fiche d’information pour le futur propriétaire.

Tout matériel dans un état trop dégradé ou non conforme aux normes en vigueur sera refusé.

Pas de pièces détachées.

Bram, square Simon Square Simon Bram 11150 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@ecobramandco.fr »}]

Vente ou échange de vélos d’occasion pour les particuliers

EcoBram&Co