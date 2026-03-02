FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT Bram

FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT

Avenue Georges Clémenceau Bram Aude

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 00:00:00

2026-05-30

Le samedi 30 mai de 10h à minuit, la 6ème édition de la Fête de l’Environnement sera organisée par la Mairie de Bram dans le Parc des Essars, le poumon vert de la commune.

Son objectif est de permettre à tous de découvrir les initiatives locales et de se familiariser avec les gestes simples à appliquer au quotidien pour préserver notre planète.

Des animations familiales, des jeux, de la grimpe dans les arbres, un marché bio et artisanal, des ateliers, des démonstrations et des spectacles rythmeront cette journée.

La ville de Bram, en partenariat avec les associations locales et plusieurs partenaires institutionnels, réunissent pour ce grand évènement de nombreux acteurs de la transition écologique.

Développement durable, écogestes, recyclage des déchets, réparation d’objets, nouveaux modes de mobilité, rénovation énergétique, respect de la nature et de la biodiversité seront au programme. Venez nombreux !

Avenue Georges Clémenceau Bram 11150 Aude Occitanie

On Saturday May 30, from 10am to midnight, the 6th edition of the Fête de l’Environnement will be organized by the Mairie de Bram in the Parc des Essars, the commune’s green lung.

The aim of the event is to enable everyone to discover local initiatives and learn about the simple things they can do on a daily basis to protect our planet.

Family activities, games, tree-climbing, an organic and artisanal market, workshops, demonstrations and shows will punctuate the day.

The town of Bram, in partnership with local associations and a number of institutional partners, is bringing together numerous players in the ecological transition for this major event.

Sustainable development, ecogestures, waste recycling, object repair, new modes of mobility, energy renovation, respect for nature and biodiversity will all be on the agenda. We look forward to seeing you there!

