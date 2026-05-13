Découverte de la vie au Moyen-Age, Eburomagus, musée archéologique, Bram

Découverte de la vie au Moyen-Age Samedi 23 mai, 14h00 Eburomagus, musée archéologique Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Le musée Eburomagus proposera, de 14h à 21h dans le cadre de la Nuit des Musées, une immersion dans le passé sous forme d’ateliers de découverte de la vie médiévale avec la Compagnie du Petit Meschin. Ces derniers déploieront des animations culturelles innovantes, attractives et pédagogiques, incitant les spectateurs, petits ou grands, à s’immerger au cœur du Moyen Âge, de sa culture matérielle aux gestes de la vie quotidienne.

Eburomagus, musée archéologique 2 Avenue du Razes, 11150 Bram, France Bram 11150 Aude Occitanie 0468789119 https://www.villedebram.fr/eburomagus Objets issus du vicus de Bram et des ateliers de potiers de Bram et du Lauragais. Objets wisigothiques du site de Montferrand.

Le musée Eburomagus proposera, de 14h à 21h dans le cadre de la Nuit des Musées, une immersion dans le passé sous forme d’ateliers de découverte de la vie médiévale avec la Compagnie du Petit Ces des…

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