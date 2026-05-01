Bourse aux vélos Parking du Ranch Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Bourse aux vélos

Parking du Ranch Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Dans le cadre de Mai à Vélo porté par la Communauté de Communes, l’association la Ressourcerie et son atelier vélo organisent une bourse aux vélos !

Dans le cadre de Mai à Vélo, retrouvez l’association La Ressourcerie L’Auguste Recycleur au Ranch, pour une bourse aux vélos organisée dans le cadre du vide-greniers du comité des fêtes. Vous y trouverez une sélection de vélos réemployés, remis en état par l’atelier, ainsi que divers accessoires vélo (pièces détachées, équipements, etc.).

Un espace dédié à l’auto-réparation est mis à votre disposition tout au long de la journée. Encadré par le technicien cycle de l’atelier, vous apprendrez à entretenir vous-mêmes votre vélo ! .

Parking du Ranch Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 65 69 95 02 lauguste.recycleur-batisseur@hotmail.com

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English : Bourse aux vélos

As part of the Mai à Vélo event organised by the Communauté de Communes, the Ressourcerie association and its bike workshop are organising a bike fair!

L’événement Bourse aux vélos Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge