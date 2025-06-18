Bourse aux vélos, Parking Le ranch, Dives-sur-Mer

Bourse aux vélos Jeudi 14 mai, 09h00 Parking Le ranch Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T18:00:00+02:00

Bourse aux vélos – 14 mai 2026

Dans le cadre de Mai à Vélo 2026, l’atelier vélo de l’association La Ressourcerie –L’Auguste Recycleur participera en tant qu’exposant au vide-greniers de Dives-sur-Mer organisé par le comité des fêtes.

À cette occasion, l’équipe de la Ressourcerie organise de 9h à 18h une bourse aux vélos :

– Un service de dépôt-vente de vélos encadré :

L’association met en place un service de dépôt-vente permettant aux particuliers de vendre leur vélo simplement et sans contrainte logistique le jour de l’événement.

Les vélos pourront être déposés à partir du samedi 9 mai directement dans les locaux de la Ressourcerie à Périers-en-Auge. Lors du dépôt, plusieurs informations seront demandées au propriétaire, notamment une pièce d’identité ainsi que des coordonnées téléphoniques, afin d’assurer le suivi du vélo et de la vente.

Avant toute mise en vente, chaque vélo fera l’objet d’un diagnostic technique approfondi réalisé par l’équipe de l’atelier. Ce contrôle vise à évaluer l’état général du vélo, vérifier son bon fonctionnement et identifier d’éventuelles réparations nécessaires pour garantir une utilisation sécurisée par un futur acquéreur.

Si des réparations ou des remplacements de pièces sont jugés indispensables (freins, pneus, transmission, etc.), cela sera notifié dans le diagnostic pour le futur acquéreur.

Le jour du vide-greniers, le 14 mai, l’association se charge intégralement de la mise en vente sur son stand. En cas de vente, le montant est reversé au propriétaire, après déduction d’une commission fixée à 10 % du prix de vente, correspondant aux frais de gestion, d’organisation et de mise en vente assurés par la Ressourcerie.

Si le vélo n’est pas vendu à l’issue de la journée, le propriétaire dispose d’un délai de deux semaines pour venir le récupérer dans les locaux de la Ressourcerie. Passé ce délai, et sans nouvelle du déposant, le vélo sera considéré comme donné à la Ressourcerie, et pourra être réemployé ou valorisé dans le cadre de ses activités solidaires.

– Vente de vélos et d’accessoires

En complément du dépôt-vente, une sélection de vélos réemployés, remis en état par l’atelier, sera proposée à la vente directement sur le stand. Les visiteurs pourront également y trouver divers accessoires vélo (pièces détachées, équipements, etc.), dans une logique de réutilisation et d’économie circulaire.

– Un atelier d’auto-réparation accessible à tous

Un espace dédié à l’auto-réparation sera mis à disposition des visiteurs tout au long de la journée. Encadré par le technicien cycle de l’atelier, cet espace permettra aux usagers d’apprendre à entretenir eux-mêmes leur vélo, dans une démarche participative et pédagogique.

L’équipe accompagnera les participants sur des interventions simples et essentielles, telles que :

• le réglage des freins,

• la réparation ou le remplacement de chambres à air,

• le contrôle et le gonflage des pneus,

• ainsi que les vérifications de base nécessaires pour circuler en toute sécurité.

Ce dispositif vise à encourager l’autonomie des cyclistes, à promouvoir les bonnes pratiques d’entretien et à sensibiliser le public à une mobilité plus durable.

Parking Le ranch avenue des résistants – 14160 Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie

Dans le cadre de Mai à Vélo porté par NCPA, l’association la Ressourcerie organise une bourse aux vélos. L’événement se déroulement le 14 mai lors du vide grenier organisé par le comité des fêtes.