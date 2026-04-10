Lamothe

Bourse aux vélos et Vide-greniers

Salle polyvalente Lamothe Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le Club VTT de Lamothe organise comme chaque année son traditionnel vide greniers sur le parking de la salle des fêtes. A l’intérieur de la salle aura lieu une bourse aux vélos qui ( en bon état) sont déposés le mercredi 6 et le jeudi 7 mai de 18h à 20h

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Salle polyvalente Lamothe 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 33 35 clubvttlamothe@orange.fr

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English :

The Club VTT de Lamothe is organizing its traditional garage sale in the village hall parking lot. Inside the hall, there will be a bike exchange for bikes (in good condition) on Wednesday May 6 and Thursday May 7 from 6pm to 8pm

L’événement Bourse aux vélos et Vide-greniers Lamothe a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne