Le beau Lugeac Lamothe Haute-Loire

Le beau Lugeac

Le beau Lugeac Mairie 43100 Lamothe Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

De Lavaudieu à Lamothe, c’est toute la diversité de la campagne brivadoise qui défile sous vos yeux, depuis les bords de la Senouire jusqu’aux terrasses cultivées de la Limagne, via les anciennes mines de charbon et les tuileries.

http://www.tourisme-brioudesudauvergne.fr/ +33 4 71 74 97 49

English :

From Lavaudieu to Lamothe, you will see the diversity of the Brivadois countryside, from the banks of the Senouire to the cultivated terraces of the Limagne, via the old coal mines and tile works.

Deutsch :

Von Lavaudieu bis Lamothe zieht die ganze Vielfalt der Landschaft Brivados an Ihren Augen vorbei, von den Ufern des Senouire über die alten Kohleminen und Ziegeleien bis zu den bewirtschafteten Terrassen der Limagne.

Italiano :

Da Lavaudieu a Lamothe, la diversità della campagna di Brivadois si dispiega davanti ai vostri occhi, dalle rive del Senouire alle terrazze coltivate della Limagne, passando per le vecchie miniere di carbone e le fabbriche di piastrelle.

Español :

De Lavaudieu a Lamothe, la diversidad de los paisajes briviescanos se despliega ante sus ojos, desde las orillas del Senouire hasta las terrazas cultivadas de la Limagne, pasando por las antiguas minas de carbón y las fábricas de tejas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-06 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme