Bourse aux vélos, JARDIN DE LA MENAGERIE, Sceaux

Bourse aux vélos Samedi 30 mai, 11h00 JARDIN DE LA MENAGERIE Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Organisée par l’association Sceaux à vélo dans le cadre du Printemps des Transitions, cette bourse permet de vendre et d’acheter des vélos d’occasion à bas prix, et de leur offrir une seconde vie.

L’association est accompagnée par un groupe de projet tutoré de l’IUT qui organisera des jeux et des animations sur le thème des mobilités.

JARDIN DE LA MENAGERIE 70 RUE HOUDAN SCEAUX Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France

Vente et achat de vélos d’occasion