Printemps des Transitions – Village de la mobilité, JARDIN DE LA MENAGERIE, Sceaux

Printemps des Transitions – Village de la mobilité Samedi 30 mai, 11h00 JARDIN DE LA MENAGERIE Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Dans le cadre de l’édition 2026 du Printemps des Transitions, le village de la mobilité regroupe un ensemble d’acteurs des mobilités douces :

Une Maison du Vélo Mobile sera installée et présentera les différents modèles du service Véligo Location.

sera installée et présentera les différents modèles du service Véligo Location. Communauto et Getaround présenteront leur service d’autopartage implantés à Sceaux.

et présenteront leur service d’autopartage implantés à Sceaux. Happy Recycle proposera un atelier de sculpture à partir de vieilles pièces de vélo.

proposera un atelier de sculpture à partir de vieilles pièces de vélo. Un circuit de pumptrack pour enfant et ados, praticable en vélo, trottinette, roller ou skate sera mis en place par Ride Flow .

. L’association Sceaux à vélo organisera une bourse aux vélos, afin de vendre et d’acheter des vélos d’occasion à bas prix. Elle est accompagnée d’un groupe de projet tutoré de l’IUT qui organisera des jeux et animations sur le thème des mobilités.

organisera une bourse aux vélos, afin de vendre et d’acheter des vélos d’occasion à bas prix. Elle est accompagnée d’un groupe de projet tutoré de l’IUT qui organisera des jeux et animations sur le thème des mobilités. Vallée Sud Grand Paris présentera Vallée Sud Bus et les divers services vélo du territoire (parkings sécurisés, stations de réparation, …).

présentera Vallée Sud Bus et les divers services vélo du territoire (parkings sécurisés, stations de réparation, …). Un atelier Repair Café sera également organisé par Vallée Sud Grand Paris – Zéro Déchet .

. L’association de la Véloscénie présentera la véloroute touristique entre Paris et le Mont-Saint-Michel.

présentera la véloroute touristique entre Paris et le Mont-Saint-Michel. Et d’autres à venir…

JARDIN DE LA MENAGERIE 70 RUE HOUDAN SCEAUX Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France

Stands et animations autour des mobilités douces