Printemps des Transitions – Village de la mobilité, JARDIN DE LA MENAGERIE, Sceaux
Printemps des Transitions – Village de la mobilité, JARDIN DE LA MENAGERIE, Sceaux samedi 30 mai 2026.
Printemps des Transitions – Village de la mobilité Samedi 30 mai, 11h00 JARDIN DE LA MENAGERIE Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Dans le cadre de l’édition 2026 du Printemps des Transitions, le village de la mobilité regroupe un ensemble d’acteurs des mobilités douces :
- Une Maison du Vélo Mobile sera installée et présentera les différents modèles du service Véligo Location.
- Communauto et Getaround présenteront leur service d’autopartage implantés à Sceaux.
- Happy Recycle proposera un atelier de sculpture à partir de vieilles pièces de vélo.
- Un circuit de pumptrack pour enfant et ados, praticable en vélo, trottinette, roller ou skate sera mis en place par Ride Flow.
- L’association Sceaux à vélo organisera une bourse aux vélos, afin de vendre et d’acheter des vélos d’occasion à bas prix. Elle est accompagnée d’un groupe de projet tutoré de l’IUT qui organisera des jeux et animations sur le thème des mobilités.
- Vallée Sud Grand Paris présentera Vallée Sud Bus et les divers services vélo du territoire (parkings sécurisés, stations de réparation, …).
- Un atelier Repair Café sera également organisé par Vallée Sud Grand Paris – Zéro Déchet.
- L’association de la Véloscénie présentera la véloroute touristique entre Paris et le Mont-Saint-Michel.
- Et d’autres à venir…
JARDIN DE LA MENAGERIE 70 RUE HOUDAN SCEAUX Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France
Stands et animations autour des mobilités douces
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