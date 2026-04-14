« Beatles Baroque », un concert de l’orchestre Les Paladins dans l’Orangerie du Château de Sceaux, Château de Sceaux, musée départemental, Sceaux

« Beatles Baroque », un concert de l’orchestre Les Paladins dans l’Orangerie du Château de Sceaux Samedi 23 mai, 21h15 Château de Sceaux, musée départemental Hauts-de-Seine

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Beatles Baroque, c’est l’improbable rencontre, à trois siècles d’intervalle, entre Henry Purcell et les Beatles. D’un côté, un maître de la chanson anglaise du XVIIe siècle, dont les mélodies captivantes et les harmonies délicieuses évoquent parfois la Pop music – à moins que ce ne soit l’inverse ? De l’autre, « quatre garçons dans le vent » à l’imagination musicale et textuelle sans limites, cherchant toujours de nouvelles sonorités, flirtant parfois avec l’univers de la musique classique ou traditionnelle.

Solistes : Magali Léger (soprano), Amandine Bontemps (soprano), Jean-François Lombard (ténor)

Clavecin, orgue et direction : Jérôme Correas

Instrumentistes : Olivia Gutherz (viole de gambe) et Franck Ratajczyk (contrebasse)

Coproduction La Cité de la Voix, Centre national d’art vocal de Bourgogne-Franche-Comté

Un court entracte permettra au public d’éventuellement entrer ou sortir de la salle.

Château de Sceaux, musée départemental Château de Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 06 59 90 33 14 https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/agenda https://www.facebook.com/domainedesceaux/;https://www.instagram.com/domainedesceaux/ À 6 kilomètres des portes de Paris, au cœur des 182 hectares du Domaine départemental de Sceaux, se trouve un musée. Celui-ci comprend un Château du XIXème siècle, une Orangerie du XVIIIe siècle, un pavillon d’agrément du XVIIème ainsi que d’anciennes écuries. Avec le pavillon de l’Aurore, le Château constitue le parcours de visite permanent du musée. Ce sont des lieux de transmission de l’histoire du Domaine à travers la vie de leurs anciens et principaux propriétaires, dont leur créateur, Jean Baptiste Colbert, ministre des Finances du Roi Soleil. Les collections évoquent l’art de vivre et le goût français, de Louis XIV à Napoléon III, à travers les peintures, sculptures, dessins, estampes, livres, céramiques et pièces de mobiliers. Chaque salle dévoile un univers dans le contexte vivant d’une demeure habitée. Rénové en 2020 par les plus grandes maisons d’art françaises, le Château a retrouvé son faste des siècles passés. Conçue dans le respect des savoir-faire et des répertoires décoratifs de chaque époque, et attentive à la qualité des matériaux, cette muséographie permet à chaque œuvre d’exprimer son plein et entier potentiel esthétique. En RER B depuis Paris, arrivée en gare de Sceaux au nord-ouest, Bourg-la-Reine, Parc de Sceaux et Croix de Berny à l’est et au sud.

En bus avec les lignes 192 et 197, arrêt Parc de Sceaux.

En voiture : plusieurs parkings sont disponibles tout autour du Parc de Sceaux, à proximité des différentes portes d’accès. Pour venir au musée, le plus proche se situe sur l’Esplanade face à l’allée d’honneur (gratuit).

En vélos : sur le parking public et gratuit, face à l’allée d’honneur et au Château, à l’entrée du parc située au niveau du 62 avenue du Président Franklin Roosevelt, 92330 Sceaux, à l’entrée du parc située au bout de l’avenue Puget, 92330 Sceaux.

Concert « Beatles Baroque » par l’orchestre Les Paladins dans l’Orangerie

©Les Paladins