Nocturne gratuite et exceptionnelle au Château de Sceaux !, Château de Sceaux, musée départemental, Sceaux

Nocturne gratuite et exceptionnelle au Château de Sceaux ! Samedi 23 mai, 19h30 Château de Sceaux, musée départemental Hauts-de-Seine

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Profitez de cette soirée pour découvrir ou redécouvrir le Château de Sceaux, musée départemental, entre 19h30 et 23h, ainsi que son pavillon de l’Aurore, entre 19h30 et 21h.

Au Château, vous pourrez déambuler librement à la rencontre des médiateurs pour découvrir les collections du musée et l’histoire de ce vaste domaine dont la vie nocturne faisait sa renommée au XVIIIe siècle.

À 21h15, vous pourrez suivre le concert Les Beatles Baroque dans l’Orangerie, exceptionnellement ouverte pour l’occasion (concert gratuit dans la limite des places disponibles).

Château de Sceaux, musée départemental Château de Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France 06 59 90 33 14 https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/agenda https://www.facebook.com/domainedesceaux/;https://www.instagram.com/domainedesceaux/ À 6 kilomètres des portes de Paris, au cœur des 182 hectares du Domaine départemental de Sceaux, se trouve un musée. Celui-ci comprend un Château du XIXème siècle, une Orangerie du XVIIIe siècle, un pavillon d’agrément du XVIIème ainsi que d’anciennes écuries. Avec le pavillon de l’Aurore, le Château constitue le parcours de visite permanent du musée. Ce sont des lieux de transmission de l’histoire du Domaine à travers la vie de leurs anciens et principaux propriétaires, dont leur créateur, Jean Baptiste Colbert, ministre des Finances du Roi Soleil. Les collections évoquent l’art de vivre et le goût français, de Louis XIV à Napoléon III, à travers les peintures, sculptures, dessins, estampes, livres, céramiques et pièces de mobiliers. Chaque salle dévoile un univers dans le contexte vivant d’une demeure habitée. Rénové en 2020 par les plus grandes maisons d’art françaises, le Château a retrouvé son faste des siècles passés. Conçue dans le respect des savoir-faire et des répertoires décoratifs de chaque époque, et attentive à la qualité des matériaux, cette muséographie permet à chaque œuvre d’exprimer son plein et entier potentiel esthétique. En RER B depuis Paris, arrivée en gare de Sceaux au nord-ouest, Bourg-la-Reine, Parc de Sceaux et Croix de Berny à l’est et au sud.

En bus avec les lignes 192 et 197, arrêt Parc de Sceaux.

En voiture : plusieurs parkings sont disponibles tout autour du Parc de Sceaux, à proximité des différentes portes d’accès. Pour venir au musée, le plus proche se situe sur l’Esplanade face à l’allée d’honneur (gratuit).

En vélos : sur le parking public et gratuit, face à l’allée d’honneur et au Château, à l’entrée du parc située au niveau du 62 avenue du Président Franklin Roosevelt, 92330 Sceaux, à l’entrée du parc située au bout de l’avenue Puget, 92330 Sceaux.

Visite libre

Willy Labre©CSMD_Département des Hauts-de-Seine