Visite musicale et dansée, Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle, Sceaux

Visite musicale et dansée Samedi 23 mai, 18h00 Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle Hauts-de-Seine

Déambulation libre et gratuite de 18h à 21h, dans la limite des places disponibles par salle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, remontez le temps au Petit Château de Sceaux. Un parcours musical et dansé vous permettra de découvrir seul ou en famille les secrets de l’art de vivre au XVIIe siècle et si, le coeur vous en dit, d’apprendre quelques pas de danse.

Le parcours de visite s’effectue librement, au rythme de chacun, dans la limite des places disponibles par salle.

Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle 9 rue du Docteur-Berger 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France https://museedugrandsiecle.hauts-de-seine.fr/ https://www.facebook.com/MuseeduGrandSiecle;https://www.instagram.com/museedugrandsiecle Le Département des Hauts-de-Seine a lancé en juin 2019 un ambitieux projet culturel : la création d’un nouveau musée consacré au XVIIe siècle et au collectionnisme. Ce projet est rendu possible grâce à la généreuse donation de M. Pierre Rosenberg, membre de l’Académie française, ancien président-directeur du Louvre.

D’ici l’ouverture du musée à Saint-Cloud, le musée dispose d’un pavillon de préfiguration, établi dans le Petit Château du Domaine national de Sceaux. Une partie des collections du futur musée y sont exposées.

Visite libre avec animations musicales et dansées

© Claude Jeanjean