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Bourse aux vélos Ecole Urdazuri Saint-Jean-de-Luz

Bourse aux vélos Ecole Urdazuri Saint-Jean-de-Luz

Bourse aux vélos Ecole Urdazuri Saint-Jean-de-Luz samedi 25 avril 2026.

Lieu : Ecole Urdazuri

Adresse : 2 Avenue de l'Irrintzina

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Bourse aux vélos

Ecole Urdazuri 2 Avenue de l’Irrintzina Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 18:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Venez vendre ou acheter un vélo d’occasion lors de la bourse aux vélos co-organisée par Recycl’Arte.
Une occasion idéale pour trouver un vélo à petit prix ou donner une seconde vie au vôtre, tout en soutenant une démarche écologique et solidaire !
9h30–12h30 Dépôt des vélos à vendre
13h30–17h00 Vente ouverte à tous et toutes
Modalités · Frais de participation 2€ par vélo (gratuit pour les adhérent·e·s de Recycl’Arte).
Commission 10% du prix de vente reversés à Recycl’Arte.
Paiement Espèces uniquement.   .

Ecole Urdazuri 2 Avenue de l’Irrintzina Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 65 45 59  ghenaff@zaclys.net

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English : Bourse aux vélos

L’événement Bourse aux vélos Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque

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