Bourse aux vélos Ecole Urdazuri Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Bourse aux vélos

Ecole Urdazuri 2 Avenue de l’Irrintzina Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez vendre ou acheter un vélo d’occasion lors de la bourse aux vélos co-organisée par Recycl’Arte.

Une occasion idéale pour trouver un vélo à petit prix ou donner une seconde vie au vôtre, tout en soutenant une démarche écologique et solidaire !

9h30–12h30 Dépôt des vélos à vendre

13h30–17h00 Vente ouverte à tous et toutes

Modalités · Frais de participation 2€ par vélo (gratuit pour les adhérent·e·s de Recycl’Arte).

Commission 10% du prix de vente reversés à Recycl’Arte.

Paiement Espèces uniquement. .

Ecole Urdazuri 2 Avenue de l’Irrintzina Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 65 45 59 ghenaff@zaclys.net

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English : Bourse aux vélos

L’événement Bourse aux vélos Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque