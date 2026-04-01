Bourse aux vélos Ecole Urdazuri Saint-Jean-de-Luz
Bourse aux vélos Ecole Urdazuri Saint-Jean-de-Luz samedi 25 avril 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Bourse aux vélos
Ecole Urdazuri 2 Avenue de l’Irrintzina Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 18:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez vendre ou acheter un vélo d’occasion lors de la bourse aux vélos co-organisée par Recycl’Arte.
Une occasion idéale pour trouver un vélo à petit prix ou donner une seconde vie au vôtre, tout en soutenant une démarche écologique et solidaire !
9h30–12h30 Dépôt des vélos à vendre
13h30–17h00 Vente ouverte à tous et toutes
Modalités · Frais de participation 2€ par vélo (gratuit pour les adhérent·e·s de Recycl’Arte).
Commission 10% du prix de vente reversés à Recycl’Arte.
Paiement Espèces uniquement. .
Ecole Urdazuri 2 Avenue de l’Irrintzina Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 65 45 59 ghenaff@zaclys.net
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English : Bourse aux vélos
L’événement Bourse aux vélos Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays Basque
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