Bourse aux vélos Esplanade de la Médiathèque Tarnos
Bourse aux vélos Esplanade de la Médiathèque Tarnos dimanche 26 avril 2026.
Tarnos
Bourse aux vélos
Esplanade de la Médiathèque 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
L’association Clavette, avec le soutien du syndicat des mobilités de la communauté Pays basque organise une Bourse aux vélos. RDV dès 9h sur l’esplanade de la Médiathèque.
Au programme
9h Réception et diagnostic des vélos pour la mise à la vente.
9h30 16h30 Vente de vélos.
17h 17h30 Récupération du fruit de la vente ou des vélos invendus par les propriétaires.
Roller Disco pour tous avec l’association Roulettes groove garanti ! Location de patins 3€, du 29 au 46, 1, pièce d’identité obligatoire.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Clavette & Cie au Boucau.
Venez nombreux et à bicyclette !
NB Trottinettes et autres engins à roue ne sont pas concernés par cette bourse. .
Esplanade de la Médiathèque 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 74 66 60 clavette.cie@gmx.fr
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English : Bourse aux vélos
L’événement Bourse aux vélos Tarnos a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Seignanx
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