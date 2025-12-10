Concert Kalakan et l’harmonie de Tarnos Salle Maurice Thorez Tarnos

Concert Kalakan et l’harmonie de Tarnos

Salle Maurice Thorez 4 Place Albert Castets Tarnos Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Le groupe Kalakan et l’Harmonie de Tarnos se produiront pour une fusion inédite autour de la musique basque.

Porté par une volonté de transmission et d’innovation, le groupe revendique un lien fort avec son héritage culturel tout en s’inscrivant dans la modernité. Qui n’a jamais été saisi aux tripes par l’interprétation de leur célèbre titre Sagarra Jo !, perçu comme un appel venu des entrailles de la nature. Toujours dans un esprit de partage et de transmission, Kalakan a lancé un nouveau projet Kalakan en Harmonies , une initiative visant à faire dialoguer leur univers avec celui des harmonies municipales. Grâce aux arrangements d’Iñaki Urkizu Kerejeta, ces concerts deviennent des moments d’échange entre musiciens professionnels et amateurs passionnés, autour de la musique en général et du chant basque en particulier.

RDV à 20h30 salle Maurice Thorez.

Sur réservation. .

