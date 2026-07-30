Bourse aux vêtements enfants automne hiver 0 à 16 ans et articles de puériculture Salle des fêtes Luçon

Informations pratiques

Luçon

Bourse aux vêtements enfants automne hiver 0 à 16 ans et articles de puériculture

Salle des fêtes 5 rue de l’hotel de ville Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Bourse aux vêtements enfants automne hiver de 0 à 16 ans et articles de puériculture

Le 19 septembre 2026 Bourse aux vêtements enfants de 0 à 16 ans et ados, articles de puériculture automne/hiver. Grand choix de vêtements de 0 à 16 ans, à petits prix et en bon état exposés de façon soigneuse et organisée par taille, sexe et type de vêtements. Vous trouverez également des accessoires de puériculture qui vont du chauffe biberon au siège auto. Une équipe de bénévoles est là pour vous guider et vous renseigner. Les vêtements sont contrôlés lors du dépôt.

Vous pouvez vous inscrire sur https://www.helloasso.com/associations/les-z-occas-des-fripouilles si vous désirez déposer, à partir d’1 mois jusqu’à 1 semaine avant l’évènement. Dépôt des vêtements 18 septembre de 9h00 à 18h30 dans le créneau horaire convenu lors de l’inscription, vente le 19 septembre de 10h à 16h, récupération des invendus le 20 septembre de 10h à 11h. Nous avons grand besoin de bénévoles pour nous aider soit une journée ou ½ journée ou même 2 ou 3 heures. .

Salle des fêtes 5 rue de l’hotel de ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 83 37 43 21 leszoccas@gmail.com

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English :

Fall/Winter Children’s Clothing Swap for Ages 0–16 and Baby Products

L’événement Bourse aux vêtements enfants automne hiver 0 à 16 ans et articles de puériculture Luçon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud