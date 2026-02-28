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Micro-visite, L’art Mésoaméricain La Distylerie Luçon

Micro-visite, L’art Mésoaméricain La Distylerie Luçon mercredi 5 août 2026.

Lieu : La Distylerie

Adresse : 4 rue Pierre Forget

Ville : 85400 Luçon

Département : Vendée

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Luçon

Micro-visite, L’art Mésoaméricain

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Une immersion dans des univers fascinants !
Des Mayas aux Aztèques en passant par les Olmèques, ces civilisations ont laissé un héritage spectaculaire fait de temples, de sculptures et d’objets chargés de symboles. Cette visite vous propose une immersion dans ces univers fascinants !

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37  info@vendeedusud.com

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Immerse yourself in fascinating worlds!

L’événement Micro-visite, L’art Mésoaméricain Luçon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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