Micro-visite, L’art Mésoaméricain La Distylerie Luçon

Luçon

Micro-visite, L’art Mésoaméricain

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Une immersion dans des univers fascinants !

Des Mayas aux Aztèques en passant par les Olmèques, ces civilisations ont laissé un héritage spectaculaire fait de temples, de sculptures et d’objets chargés de symboles. Cette visite vous propose une immersion dans ces univers fascinants !

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Immerse yourself in fascinating worlds!

L’événement Micro-visite, L’art Mésoaméricain Luçon a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud